Transport des »James Webb«-Teleskops Könnten Piraten das teuerste Observatorium aller Zeiten stehlen?

Still und leise ist in Kalifornien ein Schiff gestartet – an Bord ein Gerät mit Entwicklungskosten von zehn Milliarden Dollar. Forscher hoffen, dass es sein Ziel sicher erreicht. Doch dann geht das Zittern erst los.