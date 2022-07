Astronomen rund um den Globus erhoffen sich vom »James Webb«-Weltraumteleskop Einblicke in die Tiefen des Alls, die vorher nicht möglich gewesen wären. Eine der Missionen des Zehn-Milliarden-Dollar-Instruments: Das Teleskop soll nach Spuren aus der frühen Zeit des Universums forschen – also möglichst nah an den Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren heranreichen. Offenbar ist es nun, wenige Tage, nachdem die ersten Bilder des Observatoriums veröffentlicht wurden, bereits fündig geworden.