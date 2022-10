Entdeckung im All »James Webb«-Teleskop erspäht einige der ältesten Sterne

Mithilfe von Daten des 10 Milliarden Dollar teuren »James Webb«-Teleskops haben Fachleute einige der ältesten Sterne im Universum ausfindig gemacht. Sie befinden sich offenbar in einem Kugelsternhaufen und haben sich in astronomischen Dimensionen kurz nach dem Urknall gebildet. Kugelsternhaufen beherbergen oft einige der ältesten Sterne in Galaxien. Ihr genaues Alter zu bestimmen ist allerdings schwierig.