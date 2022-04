Die Ausrichtung des James-Webb-Weltraumteleskops ist abgeschlossen. Nach eingehender Prüfung hat die US-Weltraumagentur Nasa nun bestätigt, dass das Observatorium in der Lage ist, mit jedem der vier leistungsstarken wissenschaftlichen Instrumente an Bord scharfe, gut fokussierte Bilder aufzunehmen.

»Wir befinden uns in einem goldenen Zeitalter der Astronomie«

Damit endet die siebte und letzte Phase der Teleskopausrichtung – und der nächste Schritt der Vorbereitungen kann beginnen: die Inbetriebnahme der wissenschaftlichen Instrumente. Dabei werde das Teleskop angewiesen, auf verschiedene Bereiche des Himmels zu zeigen. In diesen Bereichen variiere die Gesamtmenge der Sonnenstrahlung, die auf das Observatorium trifft. Mit dieser Art der Kalibrierung solle die thermische Stabilität beim Wechsel der Ziele bestätigt werden.

Dieser Prozess werde etwa zwei Monate dauern. Sobald auch er vollendet ist, kann das James-Webb-Weltraumteleskop im Sommer den wissenschaftlichen Betrieb aufnehmen.

Die Ausrichtung des Teleskops mit allen Webb-Instrumenten ist in einer Reihe von Bildern zu sehen, die das gesamte Sichtfeld des Observatoriums abbilden. »Diese bemerkenswerten Testbilder eines erfolgreich ausgerichteten Teleskops zeigen, was Menschen über Länder und Kontinente hinweg erreichen können, wenn es eine kühne wissenschaftliche Vision gibt, das Universum zu erforschen«, sagte Lee Feinberg, der den Bereich der optischen Elemente des Webb-Teleskops am Goddard Space Flight Center der Nasa verantwortet.