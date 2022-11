»Wir haben den Exoplaneten mit mehreren Instrumenten beobachtet, die zusammen einen breiten Bereich des Infrarotspektrums und eine Vielzahl chemischer Fingerabdrücke liefern, die bis zu dieser Mission unzugänglich waren«, sagte Natalie Batalha, Astronomin an der University of California, Santa Cruz, die an der neuen Untersuchung mitgewirkt und sie mit koordiniert hat, der Mitteilung zufolge. »Daten wie diese sind ein Wendepunkt.«