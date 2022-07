Aufnahme des James-Webb-Teleskops Nasa zeigt das »tiefste und schärfste Infrarot-Bild des frühen Universums«

Das Webb wurde gebaut mit dem Ziel, bis ans Ende des Universums zu blicken. Es soll jenen Moment fotografieren, in dem in der absoluten Finsternis des jungen Universums die ersten Sterne zündeten. Mit anderen Worten: jenen Moment, von dem es in der biblischen Schöpfungsgeschichte heißt: »Und es ward Licht.«

Ganz so weit in die Tiefe von Raum und Zeit reicht die Aufnahme von SMACS 0723 noch nicht. Doch demonstriert sie das ganze Potenzial dieses Teleskop, und sie bestätigt die Astronomen in der Hoffnung, dass sie bald, vielleicht noch in diesem Jahr, des erste Licht des Universums zu Gesicht bekommen werden.