»James Webb« wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (Esa), den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut und war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet. Zuvor hatte es Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben.

Das Teleskop ist nach einem früheren Nasa-Chef benannt, der die Behörde in den für die Raumfahrt wichtigen Sechzigerjahren leitete. Das »James Webb Space Telescope« (JWST) wurde rund 30 Jahre lang entwickelt und kostete etwa zehn Milliarden Dollar.

Vorsicht, Unterschied: Eine Chorizo-Wurst ist keine Galaxie

Ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor rabenschwarzem Hintergrund – eine angebliche Aufnahme des »James Webb«-Weltraumteleskops hat sich als eine Scheibe Chorizo-Wurst entpuppt. Er habe sich einen Scherz erlaubt, erklärte der Urheber der angeblich spektakulären Aufnahme, der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein.