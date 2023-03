WR 124 befindet sich an der Schwelle zu seinem Tod, als das »James Webb«-Teleskop der Nasa ihn fotografiert. In Rosa- und Lilatönen eingefärbt erscheint die Region um den Stern im Sternbild Schütze auf dem Bild, das die Nasa schon zu Beginn des Teleskopprojekts aufgenommen und nun veröffentlicht hat. Die Ansammlung aus Gas und Staub um ihn herum hat der Stern in rund 15.000 Lichtjahren Entfernung selbst ins All geschleudert.