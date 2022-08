Das menschliche Auge würde den Jupiter nicht so sehen, wie auf den Fotos. Der Große Rote Fleck funkelt in diesem Fall zum Beispiel ganz hell. Diese Art der Darstellung ermöglicht aber den Blick auf besondere Details. Auffällig sind zum Beispiel die riesigen Polarlichter im Norden und Süden. Auch zarte Ringe um den Planeten sind zu erkennen, ebenso zwei seiner knapp 80 Monde.

»Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass es so gut sein würde, um ehrlich zu sein«, sagte die Planetenforscherin Imke de Pater, emeritierte Professorin an der University of California in Berkeley. Sie leitete die Beobachtungen zusammen mit Thierry Fouchet, vom Observatorium in Paris. »Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir Details des Jupiters zusammen mit seinen Ringen, winzigen Satelliten und sogar Galaxien in einem Bild sehen können«, schwärmte die Forscherin.