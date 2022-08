»Ich bin extrem aufgeregt« Erste indigene Frau fliegt ins Weltall

»Es ist wichtig, dass wir unsere Vielfalt zelebrieren und dies vor allem der jüngeren Generation vermitteln«, sagte Mann im Sender ABC News. »Denn ich weiß, dass es da draußen Kinder gibt, die mit vielen Barrieren leben.« Diese Barrieren müssten abgebaut werden. Mann selbst freut sich auf die Reise: »Ich bin extrem aufgeregt, das war ein langer Weg«.

Nicole Mann wurde in Kalifornien geboren, 2013 wurde sie als eines von acht Mitgliedern in die Astronautenklasse der Nasa gewählt. Das Training umfasste Unterricht in den Systemen der ISS, Russisch-Kurse, Robotik, Wasser- und Wildnisübungen, 2015 schloss sie die Astronautenanwärter-Ausbildung ab. Insgesamt hat sie mehr als 2500 Flugstunden in 25 verschiedenen Flugzeugtypen, 200 Flugzeugträgerverankerungen und 47 Kampfeinsätze im Irak und in Afghanistan absolviert, heißt es auf der Webseite der Nasa.