Aufnahme im Sternbild Einhorn Das mystische Wesen aus dem Konusnebel

Auf dem Bild sei Wasserstoffgas in Blau und Schwefelgas in Rot dargestellt. Die Verwendung dieser Filter lasse die ansonsten hellen blauen Sterne, die auf die jüngste Sternentstehung hinweisen, fast golden erscheinen. Bilder aus dem All werden häufig in Falschfarben dargestellt, um Strukturen sichtbar zu machen, die sonst nicht zu erkennen wären. Mit dem Bild will die ESO auch auf ihr 60-jähriges Bestehen aufmerksam machen.