Kosmisches Standardmodell Wie klumpig ist das Universum?

Nach dem Urknall kühlte sich die Materie im Universum ab. Die Gravitation zog dichtere Bereiche zusammen – sie verklumpten. So entstehen etwa Galaxienhaufen. Die Materie ist im Universum also nicht gleichmäßig verteilt. Allerdings ist sie auch nicht so klumpig, wie Forscher bisher annahmen. Das legt zumindest die neue Studie nahe.

»Im heutigen Universum scheint es etwas weniger Dichteschwankungen zu geben, als wir auf Basis unseres kosmologischen Standardmodells erwarten würden«, erläuterte Eric Baxter, Kosmologe und einer der beteiligten Forscher. Dieses Standardmodell beschreibt, welche Anteile an normaler Materie, Dunkler Materie und Dunkler Energie das Universum enthält, wie alt der Kosmos ist und wie schnell er sich ausdehnt. »Dieses Standardmodell ist aber im frühen Universum verankert«, betonte Baxter. Es gilt also für die gesamte Geschichte des Universums – vom Urknall über heute bis in die Zukunft.