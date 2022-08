Seit dem russischen Angriff im Februar dieses Jahres bemüht sich Prytula nun, zivilgesellschaftliche Unterstützung für die Armee seines Landes zu organisieren. So sammelte er Spenden für den Kauf von mindestens vier türkischen Drohnen des Typs Byraktar TB2, mit deren Hilfe die Ukrainer den Russen vor allem in den Anfangstagen des Kriegs empfindliche Verluste zufügen konnten . Einer Stiftung Prytulas ist nun ein weiterer Coup geglückt: Sie hat den ukrainischen Truppen den Zugriff auf einen privaten finnischen Radarsatelliten gesichert. So jedenfalls berichtet es das Unternehmen Iceye, das den kleinen Satelliten ins All geschossen hat. In einigen Wochen soll die Nutzung möglich sein.