Kritik an Nasa-Tweet So klingt ein Schwarzes Loch? Von wegen!

Tatsächlich so zu hören sind die Klänge des Perseushaufens also nicht. Die Wellen würden zwar durch das Schwarze Loch verursacht, so Lintott, aber er glaube nicht, »dass es viel bringt, sie als ›Geräusche‹ zu bezeichnen«. Vor allem seien sie »sicherlich nicht ›das Geräusch eines Schwarzen Lochs‹ in dem Sinne, wie die Menschen diesen Ausdruck auffassen könnten«.