Etwa zehn Prozent des Wassers im Lake Mead stammen jährlich aus lokalen Niederschlägen und Grundwasser, der Rest aus der Schneeschmelze in den Rocky Mountains. Dieses Wasser fließt über den Lake Powell, den Glen Canyon und den Grand Canyon in das Einzugsgebiet des Colorado River, der schließlich durch den Hoover Dam zum See aufgestaut wird. Am Damm würde das Wasser normalerweise eine Höhe von 372 Metern über dem Meeresspiegel erreichen – bei maximalem Pegelstand. Aber zum Zeitpunkt der neuesten Aufnahme, am 18. Juli 2022, lag der Wasserstand laut Daten des U.S. Bureau of Reclamation (USBR) nur bei 317 Metern über dem Meeresspiegel – ein historischer Tiefstand. Zum Vergleich: Zur Zeit der Aufnahme von Ende Juli 2000 betrug der Wasserstand 341 Meter.