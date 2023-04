Es sind vor allem die Daten dieser inneren Beben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessieren. Sie verraten nämlich Neues über die Beschaffenheit des Planeten – vor allem über die Zusammensetzung des Marskerns.

Der Kern des Mars soll flüssig sein

Den Analysen nach misst der Marskern im Radius 1780 bis 1810 Kilometer. Damit sei er etwas kleiner als in früheren Schätzungen angenommen, schreibt das Team um Jessica Irving von der School of Earth Sciences in Bristol weiter. Zudem ist der Kern höchstwahrscheinlich vollständig flüssig und unterscheidet sich damit von der Erde, die aus einem flüssigen äußeren und einem festen inneren Kern besteht. Auch soll er eine überraschend große Menge an leichten Elementen wie Schwefel und Sauerstoff enthalten – das sind solche mit einer niedrigen Ordnungszahl im Periodensystem. Bis zu ein Fünftel des Kerngewichts geht auf diese Substanzen zurück.