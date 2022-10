Bei ihren Untersuchungen machte sein Team dann eine überraschende Entdeckung: Die Beben auf dem roten Planeten wurden sehr wahrscheinlich nicht durch Spannungen im Inneren des Planeten ausgelöst. Vielmehr könnten Gesteinsbrocken, die aus dem Weltraum auf den Mars fielen, die Ursache gewesen sein, vermuten die Forscher in ihrer am Donnerstag in der Fachzeitschrift »Science« veröffentlichen Studie.

150 Meter großer Krater

Der Meteoriteneinschlag sei auch durch Satellitenbeobachtungen bestätigt worden. Demnach hat sich ein 150 Meter großer Krater gebildet. Die Entdeckung könnte den Wissenschaftlern nun helfen, das Marsinnere zu erkunden. Außerdem sei bewiesen, dass auch der Mars ebenso wie die Erde von Meteoriten getroffen wird.