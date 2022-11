»Womöglich kann diese Diskrepanz damit erklärt werden, dass Kohlendioxideis am Rand der Polkappen früher im Winter sublimiert, also vom festen zurück in den gasförmigen Zustand wechselt und dann Bestandteil der Atmosphäre ist«, so Xiao. Gleichzeitig kondensiere CO 2 -Eis außerhalb der dauerhaften Polkappen aus der Atmosphäre und werde weiter nördlich abgelagert. So wachse das Eisvolumen bis Ende des Winters an. Gleichzeitig verschwindet dann fast ein Drittel der Atmosphäre – weil sie zu Eis wird.

Am Südpol des Mars ist der jahreszeitliche Zuwachs auf den bis zu 1.500 Meter dicken, permanenten Eisschichten aus CO 2 -Eis mit zweieinhalb Metern am höchsten. Am Nordpol mit seiner viel dickeren permanenten, überwiegend aus Wassereis bestehenden Eisbedeckung liegt die Höhe der zusätzlichen Eis- und Schneebedeckung nur bei höchstens 1,3 Metern.