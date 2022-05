Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer zurück auf der Erde . Die Raumkapsel mit ihm und drei US-Amerikanern landete am Freitag von vier Fallschirmen gebremst im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida, wie die Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Nach der Landung der Rückkehrer nahmen Schiffe mit Bergungsteams Kurs auf die etwa drei Tonnen schwere »Crew Dragon«Raumkapsel des privaten US-Unternehmens SpaceX. Die Fähre »Endurance« (Ausdauer) mit Maurer und den Astronauten Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn hatte am Donnerstag von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt.

Am späten Freitagabend wird Maurer, wenn alles nach Plan läuft, zurück in Deutschland erwartet. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen.