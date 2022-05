Rückkehr von Astronaut Maurer »Ich komme von einer Insel, auf der alles in Ordnung war«

Er flog mehr als 2700-mal um die Erde – und jetzt das: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer kehrt nach einem halben Jahr im All in eine Welt zurück, die ganz anders ist als zu seinem Start. Wie fühlt sich das an?

Vom Flughafen Köln/Bonn berichtet Christoph Seidler