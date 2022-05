Nasa-Kommentar

»There´s our first view of Dragon Endurance making ist reentry to planet earth…«

Die Rückkehr aus dem All: Für die Astronauten an Bord der SpaceX-Crew-Dragon-Raumkapsel lief alles nach Plan.

Nasa-Kommentar

»Six months in space!«

Nach fast einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS setzte das Team mit dem Deutschen Matthias Maurer eine Punktlandung an.

Nasa-Kommentar

»We see the deployment of the four main parachutes.«

Die erste Hürde, der Einsatz der Hauptfallschirme, lief glatt und sorgte für Applaus von den Nasa-Mitarbeitern im Johnson Space Center.

Knapp 24 Stunden nach dem Abdocken von der Internationalen Raumstation, kam es dann zum sogenannten Splashdown. Die Wasserlandung vor der Küste Floridas lief auf die Minute genau nach Plan.

Nasa-Kommentar

»The crew has splashed down in the Gulf of Mexico. Oh wow, that´s a great view, not thermal this time, beautiful colours.«

Die Kapsel mit den Astronauten – der Crew aus drei Nasa-Kollegen und dem deutschen Esa-Astronauten Maurer – wurde an Bord eines Schiffes geholt. Die US-Raumfahrtbehörde zeigte das gesamte Manöver im Livestream.

Nasa-Kommentar

»Pretty cool view there of the heat shield, now that it has been lifted.«

Das Bergungsteam holte die vier Raumfahrer schließlich mit Tragen aus der Kapsel. Nach der 177 Tage langen Mission in der Schwerelosigkeit sind Muskulatur und Gleichgewichtssinn der Astronauten geschwächt. Doch die Crew zeigte sich zufrieden mit ihrer Punktlandung.

Nasa-Kommentar

»We have one more crew member inside the Dragon Crew, that´s European Space Agency astronaut Matthias Maurer.«

Der 52-jährige Matthias Maurer verbrachte seine Zeit auf der ISS vor allem mit wissenschaftlichen Experimenten. Er war der zwölfte Deutsche im Weltall. Nach seiner Rückkehr soll er sich auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln wieder an das Leben auf der Erde gewöhnen.