Mikronovae sind extrem leistungsstark, in astronomischen Maßstäben sind sie jedoch klein im Vergleich zu einer Nova – einer thermonuklearen Explosion auf der gesamten Oberfläche des Sterns, deren helles Licht über Wochen zu sehen ist – und einer Supernova , dem hellen Aufleuchten am Lebensende eines Weißen Zwergs. Weiße Zwerge sind massereiche, verhältnismäßig kleine Sterne im Endstadium der Entwicklung der meisten Sterne. Sie sind aber in der Lage, von ihren Begleitsternen Material anzuziehen, wenn diese den Weißen Zwergen nahe genug kommen. Bei diesem Material handelt es sich hauptsächlich um Wasserstoff.

Wenn der Wasserstoff dann auf die sehr heiße Oberfläche des Weißen Zwergs trifft, verschmelzen seine Atome auf explosive Weise zu Helium. Bei einer Nova findet diese thermonukleare Explosion auf der gesamten Oberfläche des Sterns statt, bei Mikronovae sind sie lokal begrenzt.

Die Hoffnung: weitere Mikronovae beobachten und ihr Geheimnis lüften

»Zum ersten Mal haben wir gesehen, dass die Wasserstofffusion auch lokal begrenzt stattfinden kann«, sagte Paul Groot von der Radboud-Universität in den Niederlanden, ein Mitautor der Studie. »Der Wasserstoffbrennstoff kann an der Basis der Magnetpole einiger Weißer Zwerge eingeschlossen sein, so dass die Fusion nur an diesen Magnetpolen stattfindet. Dies führt dazu, dass Mikrofusionsbomben gezündet werden, die die Stärke von etwa einem Millionstel einer Novaexplosion haben.«