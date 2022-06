»Gaia« soll unter anderem die Fragen beantworten, wie genau die Spiralarme unserer Galaxie entstanden sind und welche Materieströme die Milchstraße durchziehen.

Gebaut wurde die Sonde vom Raumfahrtunternehmen Airbus Defence and Space. Die von »Gaia« gesendeten Daten werden in den Esa-Bodenstationen im spanischen Cebreros und im australischen New Norcia über Parabolantennen empfangen.