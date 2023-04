Ein Team um Kıroğlu hat nun bei der Computersimulationen interessante Beobachtungen gemacht. Im »Astrophysical Journal« und auf einem Kongress der American Physical Society berichtet die Gruppe davon, was passieren könnte, wenn sich ein Stern einem mittelschweren schwarzen Loch zu stark nähert: Demnach schwenkt der Stern zunächst in eine Umlaufbahn ein. Einmal auf dieser angekommen, wandert nach und nach ein Teil der Materie ins schwarze Loch. Es knabbert, so die Forschenden, sozusagen am Stern, Biss für Biss – bis am Ende nur noch der extrem dichte Kern des Sterns übrigbleibt.

»Es ist erstaunlich, dass der Stern nicht völlig auseinandergerissen wird«

»Nach jeder Passage verlieren sie mehr Masse und verursachen ein Lichtflackern, wenn sie auseinandergerissen werden. Jedes Aufflackern ist heller als das letzte und erzeugt eine Signatur, die Astronomen helfen könnte, sie zu finden«, sagt Kıroğlu. Das wäre eine Möglichkeit, um die bisher vergebliche Suche voranzubringen.