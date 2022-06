Zufallstreffer sind eingepreist

Beim Betrieb des Teleskops sind Kollisionen mit kleinen, staubgroßen Partikeln, die mit extremen Geschwindigkeiten durch den Weltraum fliegen, unvermeidlich, entsprechend robust sind die 18 goldenen Spiegelsegmente konstruiert.

»Wir wussten immer, dass Webb der Weltraumumgebung standhalten muss, die hartes ultraviolettes Licht, geladene Teilchen von der Sonne, kosmische Strahlung aus exotischen Quellen in der Galaxie und gelegentliche Einschläge von Mikrometeoroiten in unserem Sonnensystem umfasst«, sagte Paul Geithner, Projektmanager am Goddard Space Flight Center der Nasa in Greenbelt, Maryland.