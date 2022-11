Noch waren keine Astronauten an Bord, sondern lediglich Strahlenmesspuppen und ein Dummy. Doch schon 2024 soll eine Umrundung des Monds mit menschlicher Besatzung in einer »Orion«-Kapsel stattfinden. Auf dem Mond zu landen ist erst für 2025 geplant, mit dem SpaceX-Raumschiff und Astronauten an Bord, darunter erstmals eine Frau und eine nicht weiße Person.

Schon in diesem Jahrzehnt könnten Menschen auf dem Mond leben und arbeiten. Das hat Howard Hu, Leiter des »Orion«-Programms der Nasa, in einer BBC-Sendung in Aussicht gestellt . Noch vor 2030, so Hu, würden mit Sicherheit Menschen für »längere Zeit« auf dem Mond arbeiten, in Habitaten leben und Rover zur Fortbewegung zur Verfügung haben – wobei offenblieb, welchen Zeitraum Hu dabei konkret meinte.