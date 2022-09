Vor rund einem Monat waren bereits zwei Startversuche fehlgeschlagen – unter anderem wegen eines Lecks in der Betankungsanlage. Auch bei früheren »Artemis«-Tests waren schon Probleme aufgetreten, die schließlich eine erste wesentliche Verzögerung des Projekts zur Folge hatten.

Start zur ISS verschoben

Auch der Startplan der nächsten Crew für die Internationale Raumstation ISS wird durch den Hurrikan durcheinandergewirbelt: Der eigentlich für den 3. Oktober geplante Start könne nun frühestens am 4. Oktober stattfinden, teilte die Nasa am Dienstag mit. Möglich sei als weiterer Ausweichtermin auch noch der 5. Oktober, das Wetter werde weiter genauestens beobachtet. »Die Sicherheit der Besatzung, der Bodenteams und der Hardware hat für die Nasa und SpaceX oberste Priorität«, heißt es in einer Mitteilung .