Aufnahmen der Nasa-Sonde »Insight« So klingt ein Meteoriteneinschlag auf dem Mars

Erst ein Rauschen, dann ploppt es zweimal: So hört sich ein Meteoriteneinschlag auf dem Mars an, den die Nasa-Sonde »Insight« aufgenommen hat. Auf dem Roten Planeten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesteinsstück aus dem Weltraum nach dem Eindringen in die Atmosphäre auch die Oberfläche erreicht, doppelt so hoch wie auf der Erde. Die weitaus dickere Atmosphäre schützt unseren Planeten besser, weil darin kleinere Brocken komplett verglühen. Auf dem Mars schaffen sie es häufiger auf die Oberfläche – und eine neue Studie zeigt nun, dass sich diese Einschläge auch für die Forschung nutzen lassen, weil es Forschenden gelungen ist, die entstandenen Krater auch räumlich zu verorten.