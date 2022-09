Spektakuläres Experiment Nasa-Sonde kracht absichtlich in Asteroiden

Erstmals ist eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa bei einem Abwehr-Test direkt und absichtlich in einen Asteroiden gekracht. Die nur mit einer Kamera ausgestattete unbemannte Sonde der Mission »Dart« (Double Asteroid Redirection Test) steuerte in der Nacht zum Dienstag wie geplant in den Asteroiden Dimorphos. Das teilte die Nasa mit.