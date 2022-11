Schon in diesem Jahrzehnt könnten allerdings bereits Menschen auf dem Mond leben und arbeiten. Das hat Howard Hu, Leiter des »Orion«-Programms der Nasa, in einer BBC-Sendung in Aussicht gestellt . Noch vor 2030, so Hu, würden mit Sicherheit Menschen für »längere Zeit« auf dem Mond arbeiten, in Habitaten leben und Rover zur Fortbewegung zur Verfügung haben – wobei offen blieb, welchen Zeitraum Hu dabei konkret meinte.