Das nächste Startfenster öffnet sich nun am Freitag, bis dahin sollen die technischen Probleme gelöst werden. Einen weiteren Versuch könnte es Samstag geben, wenn auch dieser Termin nicht zu halten ist. In der Region um den Weltraumbahnhof in Cape Canaveral macht traditionell auch das Wetter oft Probleme. Die 98 Meter hohe Rakete darf allerdings weder durch Wolken noch durch Regen fliegen.

Frühestens 2025 folgt die Mondlandung

Der rund 40 Tage dauernde unbemannte Testflug der »Artemis«-Mission soll die Rückkehr zu bemannten Flügen zum Mond einläuten. Frühestens 2025 will die Nasa wieder Menschen dorthin schicken, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person. Schon bei früheren Tests waren Probleme aufgetreten und der ursprüngliche Zeitplan hatte sich verzögert.