Detaillierten Strukturen in schwachen Galaxien

»Als dieses Bild aufgenommen wurde, war ich begeistert, all die detaillierten Strukturen in diesen schwachen Galaxien klar zu sehen«, sagte Neil Rowlands, einer der beteiligten Wissenschaftler. Laut seiner Kollegin Jane Rigby vom Goddard Space Flight Center der Nasa würden genau solche schwachen Galaxien, die man auf dem Bild sieht, in den kommenden Monaten genauer von dem Teleskop untersucht werden.