Nato-Weltraumstrategie Säbelrasseln im All

Geht es nach der Nato, könnte der Weltraum künftig zum Kriegsschauplatz werden. Beim Herbsttreffen der Außenminister am Mittwoch in Brüssel soll das All nach Boden, Luft, See und dem Cyberspace zum fünften Einsatzgebiet des Bündnisses gemacht werden - das hatte der SPIEGEL am Freitag berichtet. Endgültig verabschiedet wird der Beschluss dann voraussichtlich beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in London in zwei Wochen.

Die Vorhaben der Nato-Verteidigungsminister hatte sich bereits im Juni abgezeichnet, damals wurde erstmals eine Weltraumstrategie verabschiedet. Sie sieht vor, den technologischen Vorsprung der Nato-Staaten vor anderen Ländern wie beispielsweise China zu wahren und die Infrastruktur im Orbit zu schützen.

Denn im All befinden sich unter den derzeit rund 2000 aktiven Satelliten etliche, die wichtige militärische Aufgaben übernehmen. Sie sind für die Kommunikation bei Einsätzen, bei der Navigation oder als Frühwarnsysteme für Raketenstarts unverzichtbar. Außerdem liefern sie Lagebilder aus Konfliktgebieten. Dementsprechend dürften in Konfliktfällen Satelliten das Ziel von feindlichen Angriffen werden, was auch das zivile Leben in Mitleidenschaft ziehen könnte: Digitale Zahlungssysteme oder die Kommunikation im Verkehrswesen würden beeinträchtigt. Deshalb will die Nato wichtige Technik künftig stärker schützen.

Nato-Vertreter warnen seit Längerem, dass China und Russland Fähigkeiten zur Zerstörung von Satelliten erfolgreich erprobt hätten. Die USA vernichteten in einem Test bereits 1985 mit einer Rakete, die von einem Kampfjet abgefeuert wurde, den US-Forschungssatelliten "Solwind P78-1".

Auch China hat 2007 demonstriert, dass es Satelliten vom Boden aus mit Raketen zerstören kann. Im März zeigte dann Indien mit der "Mission Shakti" vergleichbare Fähigkeiten. Damals schoss eine dreistufige Abfangrakete des Typs PDV Mk II einen eigenen Militärsatelliten ab. Ein Schutz vor solchen Attacken ist derzeit kaum möglich, eine entsprechende Technik bisher nicht erprobt.

Offiziell seit Juli verfolgt Frankreich innerhalb der Nato einen eigenen Ansatz. Damals gab die Nation die Gründung eines Weltraumkommandos bekannt. Das Land wolle künftig seine Satelliten "auf aktive Weise" schützen, sagte Präsident Emmanuel Macron. Verteidigungsministerin Florence Parly gab die Entwicklung von Laser-Waffen bekannt. "Wenn unsere Satelliten bedroht sind, wollen wir die Satelliten unserer Gegner blenden", sagte sie. Nach Angaben aus französischen Regierungskreisen werde auch eine Art Maschinengewehr erwogen, um angreifende Satelliten auszuschalten. Beide Waffensysteme sollen auf Kleinstsatelliten montiert sein, die im Orbit patrouillieren.

Dennoch sind Laser-Schlachten im All, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt, in naher Zukunft eher unwahrscheinlich. Denn Weltraumangriffswaffen will die Nato nicht einsetzen. "Unsere Herangehensweise ist vollkommen defensiv", sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Die Nato hat nicht die Absicht, Waffen in den Weltraum zu bringen." Tatsächlich verfügt das Bündnis seit Anfang des Jahrtausends nicht einmal mehr über eigene Satelliten. Die Nato nutzt nur noch Technik der Mitgliedstaaten. Die Bundeswehr schoss beispielsweise 2009 "COMSATBw" ins All, ihren ersten eigenen Kommunikationssatelliten. Er ermöglichte unter anderem weltweit abhörsichere Telefongespräche. Schon bald soll das private Raumfahrtunternehmen SpaceX für die Bundeswehr die "SARah"-Spionagesatelliten ins All bringen.

Bisher entspricht die Strategie der Nato dem Weltraumvertrag von 1967. Er sieht vor, dass die Erforschung des Alls friedlich erfolgen soll. Auch die USA, Russland, China und Frankreich haben unterzeichnet. Ausdrücklich verboten ist nach Artikel vier die Stationierung von "Atomwaffen oder jeglicher Art von Massenvernichtungswaffen". Auf dem Mond und anderen Himmelskörpern untersagt sind zudem Militärbasen, Befestigungsanlagen, Waffentests oder Militärübungen. Auf Satelliten oder Raumschiffen stationierte konventionelle Waffen sind davon nicht erfasst.

Bündnisfall durch Attacken im All

Vorreiter bei Weltraumwaffen sind die USA. US-Präsident Donald Trump präsentierte im Januar eine neue Raketenabwehr-Strategie. Zu ihren Kernelementen gehören im Weltraum stationierte Waffensysteme gegen besonders schnelle Überschallraketen, die von Russland und China entwickelt werden. Erst vor wenigen Monaten kündigte Trump zudem ein militärisches Weltraumkommando an. Die "US Space Force" soll bis 2020 als sechste US-Teilstreitkraft aufgebaut werden. Die Truppe soll sämtliche Weltraumaktivitäten des US-Militärs bündeln und mit Satelliten und Abwehrwaffen Einsätze auf der Erde unterstützen.

Ob im Fall von Attacken im All die neue Nato-Strategie den Bündnisfall auslöst, ist noch unklar. Er ist in Artikel 5 des Nato-Vertrags geregelt und legt fest, dass die Nato-Partner Beistand leisten, wenn ein bewaffneter Angriff "gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika" erfolgt. Nach dem Wortlaut würde die Zerstörung eines Satelliten im All nicht darunter fallen.

Allerdings gilt der Nato-Vertrag seit 1949 fast unverändert und ist nicht an heutige Waffentechnologien angepasst worden. Generalsekretär Stoltenberg antwortete am Dienstag auf die Frage nach einem Bündnisfall ausweichend: Über militärischen Beistand entscheide die Nato "von Fall zu Fall", sagte er. "Und wir wollen möglichen Gegnern nicht den Vorteil geben, klarzustellen, was die Schwelle für die Auslösung von Artikel 5 ist".