Josh Cassada und Frank Rubio verlassen am Samstag die Internationale Raumstation ISS für einen Außeneinsatz. Die Nasa-Astronauten installieren ein Solarpanel - das erste von sechs sogenannten iROSA-Modulen. Die neue Solaranlage soll einmal 120 Kilowatt an einem Weltraumtag generieren, laut Nasa soll die ISS dann über 20 bis 30 Prozent mehr Energie verfügen. Die Einzelteile der Anlage hatte ein Raumtransporter der Firma SpaceX am 27. November ins All gebracht. Komplett entfaltet werden die iROSA-Kollektoren 19 Meter lang und sechs Meter breit sein. So allein, wie es scheint, waren die zwei Astronauten bei ihrem Außeneinsatz nicht: Die Nasa-Astronautin Nicole Mann und ihr japanischer Kollege Koichi Wakata dirigierten sie vom Inneren der ISS aus.