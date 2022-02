Wissenschaftler korrigiert Vorhersage Objekt auf Kollisionskurs mit dem Mond stammt wohl doch nicht von Space X

Am 4. März wird ein Flugkörper aus dem All auf dem Mond einschlagen. Bislang nahm man an, dass es sich dabei um eine Raketenstufe von SpaceX handelt. Doch nun sagt der Entdecker des Objekts, er habe sich getäuscht.