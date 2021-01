Satellitenstart Deutsche Raumfahrtfirma chartert Kiwi-Rakete – für geheimnisvollen Kunden

Das Raumfahrtunternehmen OHB lässt von Neuseeland aus einen Satelliten ins All bringen – verrät aber den Auftraggeber nicht. In Zukunft will die Firma selbst Raketen starten, vielleicht sogar von der Nordsee aus.