Mit der Mission habe man die Verteilung und Dichte sowie den Gesundheitszustand der Vegetation in Rot hervorheben wollen. Je gesünder die Pflanzen sind, in umso helleren Rottönen erscheinen sie.

Der rote Westen von Australien hat also mehr zu bieten, als man annehmen könnte. Das wissen auch Touristen, die hierherkommen und sich am Strand von Onslow in einem Beachresort erholen. Vielleicht stammt der Salzrand am Margarita-Cocktail ja direkt aus dem Teich nebenan.