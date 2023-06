Neben Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff gelten Natrium, Schwefel und Phosphor unter Forschern als essenziell für die Existenz von Leben. Phosphor ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Erbsubstanz DNA, sondern auch das zentrale Element für den Energietransport in Zellen. Doch »Phosphor ist von diesen sechs Elementen jenes, das im Kosmos am seltensten ist«, schreibt das Forschungsteam.

Fontänen schießen Eispartikel ins All

Bei der Suche nach Leben in unserem Sonnensystem sind in den vergangenen Jahren immer stärker die Eismonde der Planeten Jupiter und Saturn in den Fokus der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerückt. Denn viele Monde besitzen unter kilometerdicken Eispanzern tiefe Ozeane aus Wasser.