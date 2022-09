»Dieser Wassertropfen hat eine große Bedeutung«, sagte Nakamura. »Viele Forscher haben angenommen, dass Wasser [aus dem Weltraum auf die Erde] eingebracht wurde. Wir haben nun tatsächlich Wasser auf Ryugu, einem Asteroiden in Erdnähe, entdeckt – zum ersten Mal überhaupt.«

Asteroiden-Kollision könnte Wasser auf die Erde gebracht haben

Die Proben von Ryugu waren auf mehrere wissenschaftliche Teams aufgeteilt worden. Mitte August veröffentlichten Forschende zu ihren Proben eine Studie , der zufolge Wasser seinen Ursprung am Rande unseres Sonnensystems haben und mithilfe von Asteroiden auf die Erde gelangt sein könnte. Demnach könnten »Asteroiden vom Typ C, die reich an flüchtigen und organischen Stoffen sind, könnten eine der Hauptquellen für das Wasser auf der Erde gewesen sein«.