Als die Radioastronomie nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig Fahrt aufnahm, entdeckten die Astronomen am Himmel immer auffälligere Objekte. Darunter waren auch solche hellen Quasare, die sie zunächst für sonderbare Sterne hielten. In Ermangelung eines Namens taufte sie der in den Niederlanden geborene Astronom Maarten Schmidt quasi-stellar radio source – also sternenähnliche Radioquelle. Daraus entstand der Begriff Quasar.