Wie aber hält er es mit den Fastenzeiten, wenn die Sonne fast stündlich auf- oder untergeht? Hier könne er sich nach der sogenannten Greenwich Mean Time richten, die Koordinierte Weltzeit (UTC, entspricht der Mitteleuropäischen Zeit MEZ minus einer Stunde), die als offizielle Zeitzone auf der Raumstation verwendet wird.

Außerirdische und spirituelle Aufgaben in Einklang bringen

Auch religiöse Führer haben schon früher versucht, außerirdische und spirituelle Aufgaben in Einklang zu bringen. Als im Jahr 2007 der malaysische Astronaut Sheikh Muszaphar Shukor als erster praktizierende Muslim zur ISS reiste, gab der Nationale Fatwa Rat im Vorfeld der Reise spezielle Richtlinien heraus. So hieß es auch in jenem Regelwerk, Astronauten dürften den Fastenmonat nachholen, nachdem sie zur Erde zurückgekehrt sind. Außerdem müsse er nicht beim Gebet knien – was sich in der Schwerelosigkeit als schwierig herausstellen könnte. Auch die Ausrichtung nach Mekka wurde dabei seinen besten Fähigkeiten überlassen. Gebe es Zweifel, ob Speisen entsprechend der islamischen Regeln zubereitet wurden, sollten sie allerdings nur zurückhaltend konsumiert werden, hieß es. Und: Dass auf der ISS andere Gegebenheiten herrschen als auf der Erde, sei »kein Hindernis für einen Astronauten, die Pflichten eines Muslim zu erfüllen«.