Falls eines Tages Menschen zum Mars oder gar auf eine Mission in entfernte Sonnensysteme geschickt werden, ist die Empfehlung klar: Frauen zuerst.

Das raumfahrtmedizinische Forschungsteam des Europäischen Astronautenzentrums in Köln hat errechnet, dass Astronautinnen den knappen Raum sowie Energie und andere Ressourcen in Raumfahrzeugen weitaus besser nutzen als ihre männlichen Kollegen. Die Forschenden vergleichen vorliegende Daten zum Stoffwechsel von Raumfahrerinnen mit einem neuen Modell zur Energiebilanz von Astronauten. Die Studie der Forscher um Jonathan Scott ist in der Fachzeitschrift »Scientific Reports« erschienen.