Auch wenn bei wissenschaftlichen Weltraumflügen der Treibhausgas-Fußabdruck überschaubar ist, denken immer mehr Astronomen darüber nach, wie ihre Forschung klimafreundlicher werden kann. In einer im Fachjournal »Nature Astronomy« vorgestellten Studie haben Fachleute um Jürgen Knödlseder von der Universität Toulouse untersucht, welchen CO 2 -Abdruck die astronomische Forschungsinfrastruktur am Boden hinterlässt.

Sie schätzen die Menge der Treibhausgase, die durch Aktivitäten von Astronomen in die Atmosphäre gelangt, auf jährlich etwa 20,3 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent, das Treibhauspotenzial anderer Gase wie Methan wird dabei auf das Potenzial von Kohlendioxid umgerechnet. Auf den einzelnen Astronomen gerechnet seien dies 36,6 Tonnen CO2-Äquivalent. Wenn man bedenkt, dass die Natur auf der Erde Fachleuten zufolge nur etwa zwei Tonnen CO₂ pro Mensch und Jahr kompensieren kann, liegt die Astronomie also derzeit beim 18-Fachen.