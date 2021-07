Milliardär Richard Branson über Weltraum-Flug »Ich freue mich seit 17 Jahren darauf«

Wenn das Wetter es zulässt, fliegt der Unternehmer Richard Branson am Sonntag ins All - mit seinem eigenen Raumflugzeug. Er überholt damit Amazon-Chef Jeff Bezos, der am 20. Juli abheben will.