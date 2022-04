Ein Forschungsteam hat einen riesigen Planeten mit etwa der neunfachen Masse des Jupiter entdeckt – und das in einem außerordentlich frühen Stadium der Entwicklung: »noch im Mutterleib«, berichten die Fachleute. Die Entdeckung dürfte das bisherige Verständnis der planetaren Entwicklung auf den Kopf stellen.

Die Forschenden nutzten das Subaru-Teleskop nahe dem Gipfel eines inaktiven hawaiianischen Vulkans und das Weltraumteleskop Hubble , um den Planeten zu finden und zu beobachten. Es handle sich um einen Gasriesen, der seinen jungen Wirtsstern ungewöhnlich weit umkreist, berichten sie. Gasriesen sind Planeten, auf denen Gase um einen kleineren, festen Kern herumwirbeln – so wie bei Jupiter und Saturn , den größten Planeten unseres Sonnensystems, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen.

»Wir denken, dass er noch früh in seinem Geburtsprozess ist«, sagte der Astrophysiker Thayne Currie vom Subaru-Teleskop und vom Nasa-Ames-Research-Center mit Blick auf den neu entdeckten Planeten. Die Daten legten nahe, dass dies das früheste je beobachtete Entwicklungsstadium eines Gasriesen sei. Currie ist Hauptautor der in der Zeitschrift »Nature Astronomy« veröffentlichten Studie .

Fast zu groß für einen Planeten

Nur um einen einzigen anderen Stern herum wurden bislang Planeten während ihrer Entstehungsphase beobachtet, sogenannte Protoplaneten. Der neue Himmelskörper ist in eine ausgedehnte Scheibe aus Gas und Staub gehüllt. Dieses Material, aus dem Planeten gebildet werden, umkreist einen Stern namens AB Aurigae, etwa 508 Lichtjahre (rund 4,8 Billiarden Kilometer) von der Erde entfernt. Ein Bild von AB Aurigae erschien 2021 in einer Szene des Films »Don't Look Up«.