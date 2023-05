»Der 4,5 Milliarden Jahre alte Planet hat seine ikonische Verzierung offenbar erst vor relativ kurzer Zeit erhalten«, erklärt der Physiker Sascha Kempf von der University of Colorado in Boulder laut »ScienceNews« . Er und sein Team schätzen, dass die Ringe des Saturn sich erst vor etwa 400 Millionen Jahren gebildet haben. »Wir haben Glück, dass wir überhaupt einen Ring sehen.« Die Studie der Forscher ist am 12. Mai im Fachmagazin »Science Advances« erschienen.