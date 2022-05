Die Raumfahrtfirma Rocket Lab USA hat am Dienstag gezeigt, wie sich eine zur Zündung benutzte Raketenstufe nach dem Start wieder einfangen lässt. Ein Hubschrauber griff die Booster-Stufe im Fallen aus der Luft, bevor er sie dann allerdings ins Meer fallen ließ. Mit diesem Test erreichte das Unternehmen einen Teilerfolg für seinen neuen Ansatz, um gebrauchte Raketen für mehrere Raumfahrtmissionen wiederzuverwenden. »There And Back Again« hieß die Mission. Die kalifornische Firma folgt damit einem Branchentrend zur Mehrfachrakete, für den vor allem die Firma SpaceX von Multimilliardär Elon Musk steht.

Nachdem die Electron-Rakete um 10.50 Uhr (Montagabend 23.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit) von Neuseeland aus gestartet war und 34 Satelliten in den Orbit brachte, fiel die zwölf Meter hohe Booster-Stufe zurück in die Erdatmosphäre. Mehrere Fallschirme wurden ausgelöst, um den Sturz zu verlangsamen.

In einem von der Firma veröffentlichten Livestream war zu sehen, wie ein Haken von dem Hubschrauberkabel in ein Halteseil an dem Booster griff, begleitet von Jubel und Applaus aus dem Kontrollzentrum von Rocket Lab im kalifornischen Long Beach.