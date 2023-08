Start einer historischen Mission: Erstmals seit Jahrzehnten hat Russland eine Mondsonde ins All geschossen. »Luna-25« knüpft an ein Mondprogramm an, das noch zu Sowjetzeiten gestartet wurde.

Asif Saddiqi, Professor Fordham Universität:

»Dies ist die erste russische Mission zum Mond seit den 1970er Jahren, also seit fast 50 Jahren. Und es ist eine komplexe Mission. Sie verfügt über ein umfangreiches Instrumentarium, das viel ausgeklügelter ist, als man es sich vielleicht vorgestellt hat.«

Die Sonde soll am Südpol des Monds landen. Dort soll sie Bodenproben sammeln, die später analysiert werden. Dabei ist eine Sache besonders im Fokus:

Asif Saddiqi, Professor Fordham Universität:

»Es gab schon immer Spekulationen, dass es auf dem Mond Wasser gibt, und das ist wichtig, wenn man dauerhafte Siedlungen auf dem Mond bauen will. Ich denke, dass Russland versucht diese Untersuchung anzuführen und an der Spitze zu stehen. Die Tatsache, dass sie den Südpol erforschen, ist kein Zufall.«

Für die Mission hat Russland ehrgeizige Ziele. Wie groß die Erfolgsaussichten sind, darüber sind sich die Experten jedoch uneinig.

Asif Saddiqi, Professor Fordham Universität:

»Selbst unter den russischen Wissenschaftlern schwanken die Erfolgsaussichten um die 70 Prozent. Ich würde sie eher niedriger einschätzen.«

Die russische Sonde sollte eigentlich früher Richtung Mond geschickt werden. Ein Grund für die Verzögerung: Fehlende Bauteile aus Europa.

Asif Saddiqi, Professor Fordham Universität:

»Luna-25 war ursprünglich mit europäischen Instrumenten ausgestattet, bevor die Invasion stattfand. Die Europäer zogen ihr Material ab. Also mussten sie die ganze Sache wirklich neu gestalten.«

Mit einer erfolgreichen Landung auf dem Mond will Russland trotz der widrigen Umstände Stärke gegenüber anderen Weltraumnationen beweisen.

Asif Saddiqi, Professor Fordham Universität:

»China hat bereits Pläne zur Rückkehr von Menschen auf den Mond angekündigt. Die USA haben ein großes Programm namens Artemis, das sie gerade durchführen. Es gibt also eine Menge Aktivitäten, die im Gange sind. Es ist eine ehrgeizige Mission. Wenn sie erfolgreich ist, wird sie für Russland sehr wichtig sein.«

Um den 21. August soll die Sonde auf dem Mond landen – und dort ungefähr ein Jahr lang Forschungsarbeit leisten.