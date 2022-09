Samantha Cristoforetti Erste Europäerin übernimmt Kommando auf der ISS

Die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti hat die Rolle der Kommandantin auf der Internationalen Raumstation ISS übernommen. Sie ist die erste Frau aus Europa in der Funktion. Mit der Übergabe eines symbolischen Schlüssels trat Cristoforetti die Nachfolge des russischen Raumfahrers Oleg Artemyev an. Die Italienerin tritt in die Fußstapfen von vier vorherigen europäischen Kommandanten, darunter der deutsche Astronaut Alexander Gerst.