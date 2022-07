Doch in Wirklichkeit handelte es sich um supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren von sehr weit entfernten Galaxien. In Ermangelung eines Namens taufte sie der in den Niederlanden geborene Astronom Maarten Schmidt »quasi-stellar radio source«– also sternähnliche Radioquelle. Daraus entstand der Begriff Quasar. Diese Quasare leuchteten schon knapp eine Milliarde Jahre nach dem Urknall, der vor rund 13,8 Milliarden Jahren den Beginn unseres Universums einläutete. Das gab den Astronomen Rätsel auf. Wie konnten derart große Objekte mit bis zu einer Milliarde Sonnenmassen in astronomisch gesehen so kurzer Zeit entstehen?